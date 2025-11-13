人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2025年11月14日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？12位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）内向的な1日。明るい色の洋服を着て心を引き立てよう。11位：いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）社会的な憤りを覚えそう。でも口にすると孤立する暗示が……。10位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）人間関係が荒れがち