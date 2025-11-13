県内で11月3日からの1週間に報告されたインフルエンザの患者数は1医療機関あたり9.27人で、前週の約2.5倍に増えました。流行がさらに広がるおそれがあるとして、県は13日、全域にインフルエンザの注意報を発令。過去10年間で2番目の早さということです。【2025年11月13日放送】