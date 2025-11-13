“たん吸引”必要な８歳娘を放置し死亡させた罪に問われた母親　裁判で起訴内容を否認「死亡する危険性認識していなかった」 MBSニュース

たんの吸引が必要な8歳娘を放置し死亡させたか 母が起訴内容を否認

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 兵庫県姫路市の住宅でたんの吸引が必要な8歳女児が死亡した件
  • 女児を放置し死亡させた罪に問われている母親が、初公判に臨んだ
  • 「死亡する危険性があると認識していなかった」などと起訴内容を否認した
記事を読む

おすすめ記事

  • スポニチ
    漫画家の榎本由美さんが死去　60歳　代表作に「児童養護施設の子どもたち」など 2025年11月12日 19時13分
  • （写真：時事通信）
    「すみませんでした」記者が思わず謝罪…小野田経済安保大臣の逆鱗に触れた“質問” 2025年11月13日 6時0分
  • 【速報】「晋ちゃん、晋ちゃんと呼んだら、手をほんの少し握り返してくれたように感じた」安倍昭恵さんの上申書を検察官が読み上げる　安倍元総理銃撃事件　山上徹也被告の第7回公判
    【速報】「晋ちゃん、晋ちゃんと呼んだら、手をほんの少し握り返してくれたように感じた」安倍昭恵さんの上申書を検察官が読み上げる　安倍元総理銃撃事件　山上徹也被告の第7回公判 2025年11月13日 14時40分
  • TBS NEWS DIG Powered by JNN
    【速報】「Aぇ！group」草間リチャード敬太さん(29)を略式起訴　公然わいせつの罪　東京区検 2025年11月13日 16時39分
  • 「奇跡に近い逮捕劇」死者の名誉毀損で起こる
    「奇跡に近い逮捕劇」死者の名誉毀損で起こる 2025年11月13日 21時29分

    • ランキング

    • 総合
    • 国内
    • 政治
    • 海外
    • 経済
    • IT
    • スポーツ
    • 芸能
    • 女子
    1. 1. 漫画家の榎本由美さん死去 60歳
    2. 2. 小野田氏に記者「すみません」
    3. 3. 昭恵さん上申書「私の心情です」
    4. 4. 草間リチャード敬太を略式起訴
    5. 5. 立花容疑者を逮捕「奇跡に近い」
    6. 6. 小田急ロマンスカーで絶望した男
    7. 7. 長嶋一茂 尊敬するけど嫌いな人
    8. 8. 彦根総合の野球部 集団万引きか
    9. 9. 一夫多妻YouTuber「通報やめて」
    10. 10. 女性に馬乗りか 体矯正しただけ
    1. 11. 声優の肥後マコトさん死去 54歳
    2. 12. 柄本時生&さとうほなみが結婚
    3. 13. 辻元氏 2万件超の迷惑メール被害
    4. 14. フェスは“準備力”がすべて！フェス当日がぐっとラクになる5つのテクニック
    5. 15. Suica ペンギンが「卒業」へ
    6. 16. 高校生 不明の7歳児を30分後発見
    7. 17. うなぎチェーン本部に苦情殺到か
    8. 18. 狩野英孝 動画にマスク氏が返信
    9. 19. トラブル? 斉藤被告と店が声明
    10. 20. 「プラダを着た悪魔2」公開決定
    1. 1. 昭恵さん上申書「私の心情です」
    2. 2. 草間リチャード敬太を略式起訴
    3. 3. 立花容疑者を逮捕「奇跡に近い」
    4. 4. 女性に馬乗りか 体矯正しただけ
    5. 5. 辻元氏 2万件超の迷惑メール被害
    6. 6. フェスは“準備力”がすべて！フェス当日がぐっとラクになる5つのテクニック
    7. 7. 高校生 不明の7歳児を30分後発見
    8. 8. 生徒に30回わいせつか 教諭処分
    9. 9. 高市首相の「台湾有事」発言に「訂正・撤回すべき」「日本が武力介入すれば侵略行為となる」　中国外務省会見
    10. 10. 面識ない男性を監禁か 4人を逮捕
    1. 11. 安倍氏銃撃 被告の母涙ぐみ謝罪
    2. 12. 8歳娘放置し死亡させたか 母否認
    3. 13. 訪日外国人 無断キャンセル続出
    4. 14. 40万ギターに7700円の値札? 逮捕
    5. 15. ニシキゴイがクマに襲われる被害
    6. 16. 16歳にみだらな行為? 14歳ら逮捕
    7. 17. 私も撮りたい HLTでやりとりが
    8. 18. 政府、自衛隊の階級名の変更を検討　「1佐」→「大佐」など国際標準化へ
    9. 19. 30代男、50代女性の裸を盗撮か
    10. 20. 音楽フェスの“足の疲労”を解消!? 編集部5人が噂の「ムテキインソール」を試してみた
    1. 1. 小野田氏に記者「すみません」
    2. 2. 整理券にハズレ混ぜて配布 物議
    3. 3. 小室圭さんの近況が判明か 証言
    4. 4. 迷惑メール巡る議員の投稿が波紋
    5. 5. 蓮舫氏 おなじみの追及で波紋
    6. 6. 叩かれて大変 元市長の投稿物議
    7. 7. クマ襲撃も…血だらけで仕事続行
    8. 8. 「汚い首」投稿に茂木外相が批判
    9. 9. 立憲議員の「迷惑被害」相次ぐ
    10. 10. なぜ 道路脇に液体入りボトルが
    1. 11. 「以上!」小野田氏が毅然と対応
    2. 12. 小野田大臣の「謝罪」に大反響
    3. 13. 蓮舫氏の質問に自民党が50秒沈黙
    4. 14. ポケパーク開業 注意事項を発表
    5. 15. 東海TV会長セクハラ報道 調査へ
    6. 16. シカ質問を15分→国民から呆れ
    7. 17. N党・立花孝志容疑者にくすぶる深刻メンタル問題…日頃から不調公言、送検でも異様なハイテンション
    8. 18. 熊に愛犬殺される 腹へこんでた
    9. 19. 羽鳥は善人に専念 玉川氏の一言
    10. 20. 走行距離課税「検討していない」
    1. 1. 中国 高市氏は直ちに是正&撤回を
    2. 2. 初来日「こんな味米国にはない」
    3. 3. 「行くべき世界の旅行先25選」に山形、静寂と絶景の魅力は卓越、クマ対策の課題も
    4. 4. 独 18歳に徴兵検査を義務付け
    5. 5. 米大統領の原潜建造計画に冷水
    6. 6. 台湾問題 日本人は自らの身焼く
    7. 7. 部屋水浸しで280倍の賠償を 中国
    8. 8. 中国で今年完成の橋が一部崩落
    9. 9. 「台湾華語学習センター」日本へ
    10. 10. 韓国チアガールの大胆な衣装話題
    1. 11. トルコの市長に禁錮2430年を求刑
    2. 12. 子ライオンのホテルが中国で話題
    3. 13. ガザで1500棟超破壊 戦争犯罪か
    4. 14. 巴の首都で車爆発 自爆テロか
    5. 15. 「NewJeans」メンバーが全員復帰
    6. 16. 台湾本島が大雨 2階部分まで浸水
    7. 17. 韓市場でトラック急発進 2人死亡
    8. 18. ソウルで邦人客乗せタクシー事故
    9. 19. 駐韓中国大使 反中デモに言及
    10. 20. ヒョンビン、チョン・ウソン、リリー・フランキーの豪華共演！『メイド・イン・コリア』配信日決定
    1. 1. Suica ペンギンが「卒業」へ
    2. 2. うなぎチェーン本部に苦情殺到か
    3. 3. 4.8億円をタンス預金 結局バレる
    4. 4. 書店業界 深刻な閉店ラッシュ
    5. 5. 年末調整で絶対に申告すべきこと
    6. 6. 「ウォークスルー改札」導入へ
    7. 7. トヨタが「日産潰し」にかかる?
    8. 8. 60年前の風呂 情報収集を開始
    9. 9. 佐賀共栄銀 内定者に20万円支給
    10. 10. 米政府機関閉鎖 防戦売りが頻出
    1. 11. 雨漏りしやすい家の危険な特徴
    2. 12. 「定年後も働いた方がいい」理由
    3. 13. 都内「最安値」物件の驚きの内部
    4. 14. 江東区「清澄白河」価格高騰の訳
    5. 15. 年末調整 今までと同じ申告は損
    6. 16. 「改悪」と話題 YouTuberが解説
    7. 17. 資生堂 最終利益520億円の赤字
    8. 18. ポイ活YouTuberが突っ込む「住信SBIネット銀行の改定、“改善”か“改悪”か意見割れる」
    9. 19. 業スーの事業戦略 何がすごい
    10. 20. 「なっちゃん」回収 酵母混入か
    1. 1. LINE通知 効果的な止める方法
    2. 2. エディオン お手軽電子レンジ器
    3. 3. ビックカメラ 対象製品割引も
    4. 4. NTTドコモ AIの再学習支援開始
    5. 5. たった朝の2分で、シワもニオイも瞬間ケア！未来型衣類スチーマー「airmorn one」
    6. 6. 新型Pixel Watch 4 満足度は?
    7. 7. 米 ルーター使用にリスク評価
    8. 8. povoの新規契約で「YouTubeメンバーシップ」が当たるキャンペーン、第2弾がスタート
    9. 9. 傷・汚れに強い！布張りオフィスチェア
    10. 10. マイナンバーのマイナちゃんはあのキャラに似ている？　電話して聞いてみた
    1. 11. 北斗の拳 全巻が電子本で一冊に
    2. 12. レオナルド・ダ・ヴィンチのスケッチやアイデアをメモした手稿の最大のコレクションを完全デジタル化した「Codex Atlanticus」
    3. 13. AndroidがノートPCに変身。キーボード一体型モニターって意外と便利
    4. 14. 着脱式ラップトップケースを備えた、ドイツの多機能ビジネスバッグ「Triangle Bag」
    5. 15. 8.8インチの「Xiaomi Pad Mini」が過去最安、構成抜群だから見て
    6. 16. ついにyt-dlpのYouTubeダウンロード機能をフル活用するにはDenoなどのJavaScriptランタイムが必要に、インストール手順はこんな感じ
    7. 17. デル、データ保護を支援する「Dell PowerProtect」ポートフォリオを強化
    8. 18. 箱型ゲーミングPC「Steam Machine」のパワーはSteam Deckの6倍以上...ってどれくらい？
    9. 19. 光回線サービスの純増数、テレワーク需要が一巡し落ち込む - MM総研
    10. 20. テスラ、自動運転トラックが示す新収益源　高速区間自動運転で価格競争なき高利益率
    1. 1. 今井に「MLB舐めている」と反響
    2. 2. 「大きいおにぎり」が好調の理由
    3. 3. サイ・ヤング賞発表 山本由伸は
    4. 4. サイ・ヤング賞連覇投手 移籍か
    5. 5. ド軍社長「文句言うのは負け犬」
    6. 6. 鈴木彩艶の手術成功 今後の方針
    7. 7. DeNA オースティンら自由契約に
    8. 8. 炭谷ら集結 浅村ら2000安打祝福
    9. 9. 由伸に 高級ブランドが熱視線を
    10. 10. 今井達也は「勝てるチーム」希望
    1. 11. 阪神近本「フロント手形」確保か
    2. 12. 森保Jのガーナ戦 伯戦先発中心に
    3. 13. 巨人が東浜を獲得か 先発確保へ
    4. 14. パリ五輪銅の橋本壮市が現役引退
    5. 15. 迷える子羊の渋野 今オフ課題は
    6. 16. 松本剛や辰己 巨人に合う選手は
    7. 17. 森保監督 ガーナ戦は5勝3敗
    8. 18. MLB 大谷翔平が「LM」を受賞
    9. 19. J1横浜FC 三浦監督の退任発表
    10. 20. 西武・今井の代理人が交渉へ
    1. 1. 漫画家の榎本由美さん死去 60歳
    2. 2. 長嶋一茂 尊敬するけど嫌いな人
    3. 3. 彦根総合の野球部 集団万引きか
    4. 4. 一夫多妻YouTuber「通報やめて」
    5. 5. 声優の肥後マコトさん死去 54歳
    6. 6. 柄本時生&さとうほなみが結婚
    7. 7. 狩野英孝 動画にマスク氏が返信
    8. 8. トラブル? 斉藤被告と店が声明
    9. 9. 「プラダを着た悪魔2」公開決定
    10. 10. イナイレ最新作 発売前に不具合
    1. 11. 「カクヨム」異例のお願いを発表
    2. 12. えなこ「合成です」写真の秘密
    3. 13. キムタク誕生日 秘蔵写真で祝福
    4. 14. 酒をやめた粗品 背景に家族の死
    5. 15. 『ゴジュウジャー』第38話「ジャッジメント・リングハンター」のあらすじ解禁　諸般の事情で遅れていた　ファン「スタッフさんたちに最大限の敬意を…！」
    6. 16. 石井慧が一時寝たきり 衝撃告白
    7. 17. 広末涼子 衝撃の運転速度にX驚き
    8. 18. 福山雅治のやらかしで地殻変動か
    9. 19. 「踊る」新作 キャスト巡り懸念?
    10. 20. 柏木由紀 AKB時代に一番歌った曲
    1. 1. 婚約パーティー 妻が上司とキス
    2. 2. GU 上品なブラウンボトムス登場
    3. 3. 3色で立体感 セザンヌの冬新作
    4. 4. 炎上覚悟…33歳差恋愛に称賛の声
    5. 5. 忙しい朝に しまむらのアイテム
    6. 6. 子どもの心を閉ざす親のNG声掛け
    7. 7. ハニーズ「軽ふわニット」に注目
    8. 8. 「液体の猫」が実在したら?
    9. 9. 「氏家」はなんて読む？最初の文字は...「う」！
    10. 10. 「IC.U」購入で特別なマスク
    1. 11. 中3娘が塾なしでオール5 母驚き
    2. 12. 合コンで男性陣を気味悪がらせる「謎のチームワーク」９パターン
    3. 13. UT「たまごっち」コラボTシャツ
    4. 14. またまた大当たりキターーッッ！！【ローソン】次食べたい♡「新作スイーツ」
    5. 15. 「할 수 있어요（ハルスイッソヨ）」の意味は？覚えておくと便利なフレーズ！【韓国語クイズ】
    6. 16. 憧れの先輩と念願のデート♡ しかし、お会計時にまさかの出来事が...！？
    7. 17. CHOOSYの新作セットで叶う♡夜の集中ケア「ニードル＆パック ワンデイ スペシャル」
    8. 18. バカラのホリデーコレクションで彩る煌めくクリスマス＆干支オーナメント
    9. 19. エクセル 限定コレクション登場
    10. 20. 父から性被害 母に見捨てられた