ニューストップ > 国内ニュース > たんの吸引が必要な8歳娘を放置し死亡させたか 母が起訴内容を否認 裁判員裁判 兵庫県 MBSニュース たんの吸引が必要な8歳娘を放置し死亡させたか 母が起訴内容を否認 2025年11月13日 19時25分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 兵庫県姫路市の住宅でたんの吸引が必要な8歳女児が死亡した件 女児を放置し死亡させた罪に問われている母親が、初公判に臨んだ 「死亡する危険性があると認識していなかった」などと起訴内容を否認した 記事を読む