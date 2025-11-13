消防団について知ってもらいその活動への理解を深めてもらおうと、鶴岡市の小学校で、消防団活動を体験する教室が開かれました。 【写真を見る】放水、アナウンス、サイレン...小学生が消防団活動を体験楽しみながら学ぶ！ （山形） 消防団の活動服に身を包む児童たち。きょう鶴岡市の鼠ヶ関小学校で開かれたのは、防災や地域の消防団の活動について学ぶ授業です。 ２，３年生の児童たちが消防団の活動体験などを行いました。