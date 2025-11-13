電車内などでの無差別殺傷事件を想定し、大阪府警と近鉄が合同訓練を行いました。訓練の映像を見ると、突然、激高した男が刃物をふりかざし男性客を切りつけます。近年、電車などで切りつけなどの殺傷事件が相次いでいることから、大阪府警布施署と近畿日本鉄道などが合同で実施。乗客の避難誘導の流れなどを確認しました。訓練ではその後、駆け付けた警察官が男を確保。男が不審物を持っていた想定で爆発物処理班が不審物を