京都競馬場で行われていた将棋の竜王戦第４局で藤井聡太・六冠（２３）が佐々木勇気・八段（３１）に勝利し、「永世竜王」の資格を得ました。藤井六冠はこのタイトル５連覇を果たし、史上３人目・最年少で、引退後に「永世竜王」になる条件を満たしました。