あの夜の胸騒ぎは、やはり当たってしまいました。高橋さんの奥さんが由香の目の前に現れ、突きつけた代償は大きなものでした。その先に待っているのは、優しさでも、自由でもなく、冷たい現実でした。『人の夫を奪う友人』第4話をごらんください。 既婚者や婚約者がいる相手など、お構いなしに自由時奔放な異性関係を築いてきた由香。夜の世界に呑まれていく友人を、千夏は止めることができずにいました。 店に現れた高橋の妻