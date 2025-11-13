１１月１４日（金）の近畿地方は、秋の日ざしが復活。日中は過ごしやすい所が多くなりそうです。気圧の谷が東へ離れ、近畿地方は西から張りだす高気圧に覆われるでしょう。中部と南部は概ね晴れて、日ざしにホッとできそうです。北部も晴れ間はありますが、北風で湿った空気が流れ込み、昼頃からは雲が広がりやすいでしょう。にわか雨の可能性もあります。朝の最低気温は９〜１３℃くらいで、平年並みか高いでしょう。日中の