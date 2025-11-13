ガソリンの暫定税率廃止に向け、13日から政府による補助金が増額されました。広島県内でも早速、店頭価格を下げたガソリンスタンドもあります。■宮脇靖知キャスター「こちらのガソリンスタンドではレギュラー1リットルあたり167円です。これまで高かっただけに、安くなったように感じられます」福山市のガソリンスタンドです。13日から販売価格を7円値下げしました。政府による物価高対策のための補助金が増額された