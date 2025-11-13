鹿児島市宇宿の商業施設「オプシアミスミ」が隣接地に拡張される計画であることが分かりました。テナントを増やす予定で2027年から28年ごろの完成を目指しています。エネルギー事業を展開するMisumiは運営する鹿児島市宇宿の商業施設「オプシアミスミ」を拡張する計画を明らかにしました。Misumiによりますと、拡張する予定地は、オプシアミスミの南側に隣接する場所で広さは5946平方メートル。2025年5月、東京