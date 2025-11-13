研修会でギャンブル依存症の特徴などを説明する、国立病院機構久里浜医療センターの松下幸生院長（奥）＝13日午後、神奈川県横須賀市オンラインカジノなどによるギャンブル依存症への理解を深め、賭博などの犯罪の予防策を強化するため、警視庁は13日、神奈川県横須賀市の国立病院機構久里浜医療センターで、捜査員を対象に研修会を開いた。同センターの松下幸生院長は「ギャンブル依存症の人は、子どものころにドメスティックバ