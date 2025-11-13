契約更改交渉後の記者会見で、来季の目標を書いた色紙を持つ楽天・荘司＝13日、楽天モバイルパーク宮城楽天の荘司が13日、1300万円増の年俸4千万円で契約更改した。右肘のクリーニング手術明けだった今季は夏場から先発ローテーションの一角を担って4勝をマーク。「三振を欲しいところで取れるようになってきた。手応えを感じる部分が多い」と話した。ドラフト1位で入団して4年目となる来季に向け「最低限でも150イニングを目指