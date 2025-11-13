セブン―イレブン・ジャパンは１３日、米発祥の大型セールにちなんだ「ブラックフライデー」商戦に本格参入すると発表した。全国のセブン―イレブンの店舗で２７〜３０日に揚げ物の一部商品を日替わりで半額にするほか、「黒」をテーマにした食品を売り出す。物価高が続く中で消費者に割安感をアピールする。半額セールの対象は、レジ横で販売する揚げ物のうち▽「北海道産じゃがいもの牛肉コロッケ」（セール価格税込み５４円