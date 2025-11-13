マリナーズのホランダーGMが取材に応じ、日本人選手の活躍について言及しました。日本時間13日、アメリカ・ラスベガスで開催されたGM会議に出席したホランダーGM。会議を終えて記者のインタビューに応じました。今オフにメジャー挑戦で注目されている村上宗隆選手や岡本和真選手について「2人とも非常に優れた選手です。それぞれ異なる長所を持ち、大きなパワー、優れたコンタクト能力、プレーにおける規律などを兼ね備えています