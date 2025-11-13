神奈川県警本部（資料写真）警察官をかたって女性にわいせつな行為をしたとして、神奈川県警捜査１課と旭署は１３日までに、不同意わいせつの疑いで、横浜市旭区市沢町、建設作業員の男（２７）を逮捕した。逮捕容疑は、２０２４年１月１０日午後１１時３５分ごろ、同区の路上で、女子大生（１９）に対し、体を触るなどわいせつな行為をした、としている。男は「身に覚えがない」と供述、容疑を否認している。同課によると、