北九州市八幡西区で、市道に設置されている横断防止柵のパイプ約20本が盗まれていることが分かりました。北九州市によりますと11月5日、市民から「道路にある手すりがなくなっている」と八幡西区役所に連絡がありました。11日に区役所の職員が確認したところ、北九州市八幡西区香月西の市道に設置されていた横断防止柵の一部が3か所で盗まれていることが分かりました。盗まれたのは長さ3メートルの金属製のパイプ約20本とボ