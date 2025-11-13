巨人は１３日、ＧタウンとＧ球場室内で１０月２９日から行ってきた若手主体の秋季キャンプを打ち上げた。来季、開幕戦の「１番・中堅」を狙う佐々木俊輔外野手は「野球をずっとやってきて、１番を打つことが多かった。ジャイアンツに来て１番センターで開幕スタメンを経験したので、そこはこだわってやりたい」と決意を示した。秋季キャンプでは「オーバーフェンスできるようなパワーを持っていて、可能性は十分ある選手」と、