阪神・藤川球児監督が１３日、糸井ＳＡに来春キャンプでの“特命コーチ”も依頼する考えを明かした。この日、今春キャンプに続いて超人が高知・安芸市での秋季キャンプに合流。自身と同様に投手から野手に転向した西純、今季１本塁打に終わった前川らに打撃のアドバイスを送った。指揮官は「（来春のキャンプにも）『来られる』と言ってくれましたから。お願いしたいです。常にお願いしたいし。（秋の）状況を見てもらって、