（VTR）（高市 首相）「“強い経済”を構築するため、“責任ある積極財政”の考え方の下、戦略的に財政出動を行います。これにより、所得を増やし、消費マインドを改善し、事業収益が上がり、税率を上げずとも税収を増加させることを目指します」高市首相が所信表明の冒頭で述べた“責任ある積極財政”。政権の経済政策の柱となる基本方針です。この推進役に首相が任命したのは、静岡7区選出の城内実経済財政担当相。起用が決まっ