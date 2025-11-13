中国の警察当局は、台湾のインフルエンサー2人について「国家分裂をあおる言論を大量に拡散した」として、情報提供を呼びかけました。有益な情報の提供者には報奨金を支払うとしており、中国に批判的な発信をする台湾の人への圧力を強めています。中国・福建省の警察当局は13日、台湾の著名なインフルエンサーである陳柏源さんと温子渝さんについて、「国家分裂をあおる発言を繰り返し、悪質な影響を及ぼしている」として、市民に