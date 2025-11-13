来月7日に告示される伊東市長選に、前市長の田久保真紀さんが出馬する意向を固めました。田久保前市長は来週にも出馬会見を開く予定で、出直し選挙に臨むことになります。伊東市長選をめぐっては、これまでに、▼新人4人と、▼元職1人の合わせて5人が立候補を表明しています。