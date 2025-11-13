emmiからグローバルスポーツブランドPUMAとの別注シューズ「LOAFYR EMMI」が登場！トラッドなローファーにスポーティな要素を加えたデザインで、分厚いソールはハイキングにインスパイアされた軽量・高クッション仕様。ナイロンのような艶感のあるシンセティックレザーと光沢ブルーのライニングがポイント。税込14,300円、サイズ22.5～25cmで、11月13日(木)より全国