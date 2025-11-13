お笑いトリオ「ハナコ」の秋山寛貴さんが、第二子となる女の子が誕生したことを自身のX（旧Twitter）で報告しました。【写真を見る】【 ハナコ・秋山寛貴 】第二子女児誕生を報告「一家揃ってすくすく育てるよう頑張ります！」秋山さんは投稿で「先日第二子となる女の子が誕生しました！」と喜びを伝えています。投稿によると、生まれた女児はしばらくNICU（新生児集中治療室）での治療を受けていましたが、その後無事に退院し