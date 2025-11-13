東京証券取引所は13日、SBIホールディングス（HD）傘下のSBI新生銀行の新規上場を承認したと発表した。東証プライム市場へ12月17日に上場する。上場時の時価総額は1兆3千億円程度になると見込まれ、今年最大規模の上場となる。SBI新生銀は前身の日本長期信用銀行（長銀）がバブル経済崩壊の影響で経営破綻し、多額の公的資金が注入されたが、今年7月にようやく完済した。再上場に伴い新株を発行し、資金調達を図る。SBIHDは新