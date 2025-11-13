サッポロホールディングス（HD）が不動産事業の売却を巡り、米投資ファンドのコールバーグ・クラビス・ロバーツ（KKR）などの企業連合と結んでいた優先交渉権を解除したことが13日、分かった。売却自体は引き続き模索する。