東海テレビ放送は一部週刊誌が小島浩資会長について女性社員に不適切な行為があったなどと報じたことを受け、コメントを発表しました。コメントは次の通りです。一部週刊誌において、当社会長・小島浩資に関する記事が掲載されました。当社としては、記事の事実関係を客観的に確認するため、外部メンバーを含む調査体制を設けることといたしました。当社は引き続きコンプライアンスを最優先とし、社会的信頼の維持に努