グラビア・女優として活躍する小森香乃さんの最新デジタル写真集『幻夏』（撮影：田畑竜三郎、2200円(税込)、発行：ワニブックス）がリリースされました。【写真】目力強っ！キュートな瞳の小森香乃さん小森さんは東京都出身の17歳。週刊ヤングジャンプ主催「制コレ24」メンバーとして活動し、グラビア界で存在感を確立 。さらに数々の舞台や、2025年10月に公開された映画『ソーゾク』に出演するなど、女優としても着実にキャリア