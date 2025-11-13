私（シオリ、38歳）は高校卒業後、進学で一度家を出たものの、結婚を機に地元に戻りました。高校時代に同じクラスだったサエ（38歳）とナオコ（38歳）、トワ（38歳）は地元から出ていますが、今も夏の帰省時に集まる関係が続いています。4人とも既婚の子持ちなので、集まる日を事前に決めてそれぞれの夫に子どもを預けて参加するのです。今年も夏の帰省に向けてお互いの予定を確認する時期になりました。集まるのは16日ということ