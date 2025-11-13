これからの気象情報です。 14日(金)は、今日より空気が冷たくなりそうです。 ◆警報・注意報 現在、下越と佐渡の各地にカミナリ注意報、沿岸部を中心に強風と波浪注意報が出ています。 ◆11月14日(金)の天気 ・上越地方 はじめ雲が多くスッキリしない天気になりますが、昼ごろからは晴れ間が出るでしょう。 最高気温は14℃前後で、今日より3℃ほど低くなりそうです。 ・中越地方 朝のうちは、山沿いを中心ににわか