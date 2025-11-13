「人生半分損しているね！」この言葉をどう捉えますか？誇張しすぎだと思うか、それとも見下されていると思うか……。「してないよ！」と返せる人もいれば「私は人生の半分も損しているのだろうか」と考え込んでしまう人もいるかもしれません。今回は、ある女性と義姉のお話です。第10話嫌味のワケ【ミキの気持ち】【編集部コメント】ミキさんがスズカさんに嫌味を言っていたのは、しっかりとした悪意があったからなのですね。