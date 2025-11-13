4年前に大規模な火災が起きたJR広島駅西側の飲食店街で店舗関係者らによる消防訓練が開かれました。■店舗関係者「火事だ、火事だ。」JR広島駅近くの通称「エキニシ」地区で行われた消防訓練には、店舗関係者ら約30人が参加しました。4年前の火災で一帯では飲食店など27棟に被害がでました。訓練は店舗から出火した想定で、消防の指導のもと、消火器の使い方や店舗同士の連携などを確認しました。■イタリアンのごはんやさん シタ