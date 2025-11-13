歌舞伎界の名門・成駒屋の長男である中村橋之助と元乃木坂46の能條愛未が、4年半の愛を実らせ婚約を発表。2026年の初夏に結婚式と披露宴を予定しているが、新たに誕生した“梨園の妻”に待ち受ける試練とは？ 【画像】能條愛未に引き継いだ着物で34年前に婚約発表をした三田寛子 顔もよし血筋もよしの「歌舞伎界のプリンス」が結婚 11月10日、都内のホテルで記者会見を開き、婚約を発表した歌舞伎俳優の中村橋之助（29）