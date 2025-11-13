¥ß¥é¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡ª¡ª¡ª2024Ç¯¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÀïÂâ¡ÖÇú¾åÀïÂâ¥Ö¥ó¥Ö¥ó¥¸¥ã¡¼¡×(¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü)¤Ë½Ð±é¤·¤¿½÷Í¥¤ÎÎëÌÚÈþ±©¤¬X¤ò¹¹¿·¤·È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡Ö¤Ì¤¢¡ª¤½¤¦¤«¤µ¤é¤Ë¥ß¥é¤ÎÃÂÀ¸Æü¤À ¥ß¥é¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡ª¡ª¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¼«¿È¤¬±é¤¸¤¿¡Ö»ÖÉÛ¸Í Ì¤Íè(¤·¤Õ¤È ¤ß¤é)¡¿¥Ö¥ó¥Ô¥ó¥¯¡×¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò½ËÊ¡¡£¡Ö»ä¤âÌÈµö»ý¤Ã¤Æ¤ë¤³¤È¤À¤·¡¢¤½¤í¤½¤í¥Ï¥ó¥É¥ë°®¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¾Ð±¿Å¾¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¡Ä¡×¤ÈÂ³¤±¡¢±¿Å¾ÌÈµö¾Ú¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£X¤Ç¤Ï