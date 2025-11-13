子どもたちに次世代モビリティを身近に感じてもらおうと、広島県呉市の小学校で自動運転バスの試乗体験が行われました。小学校の校庭を走るのは自動運転のＥＶバスです。呉市は、公道での導入に向けて実験を行っていて、小学生たちに乗り心地を体験してもらいました。運転席やハンドルはなく、オペレーターが、コントローラーで操作します。バスは最大15人乗りで、公道を時速20キロ以下で走ります。■児童