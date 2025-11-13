¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À¤À¤ÈÄË´¶¡×½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹ÃÄÂÎ¡Ö¥¹¥¿¡¼¥À¥à¡×¤ËÆþÃÄ¤·¡¢³èÆ°Éüµ¢¤òÀë¸À¤·¤¿¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¤¬X¤ò¹¹¿·¡£Åê¹Æ¤¬È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡Ö3Ç¯Á°¤Î½éÀï¤«¤é»ä¤Î»Õ¾¢¤Ç¤¢¤ëÍÕ·î¤µ¤ó¤Ë¡¢º£Æü¤ÏÎý½¬¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤­¤Þ¤·¤¿¡ª¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢Æ±¤¸¤¯¥¹¥¿¡¼¥À¥à½êÂ°¤Î¥ì¥¹¥é¡¼¡¦ÍÕ·î(Ê¡²¬»Ô½Ð¿È)¤È¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£ÍÕ·î¤Ï¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¤¬¥×¥í¥ì¥¹¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿2022Ç¯¤Ë¥³¡¼¥Á¤òÃ´Åö¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤Ç¤Ï¥¿¥Ã¥°¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤âÌ³¤á