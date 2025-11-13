13日朝は、放射冷却が強まって各地で冷え込みました。最低気温は、阿賀町津川では今シーズン最も低い0.6℃を観測し、氷点下に迫る寒さになりました。 新潟市中央区のカー用品店では、『タイヤ交換』が急ピッチで進められていました。来週、雪予報が出たことで問い合わせが殺到し、12月中旬まで連日20台以上の予約でいっぱいだということです。 ■新潟市内から 「最近寒くなってきて、これから新潟も雪が降ると