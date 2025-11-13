静岡県伊東市の田久保前市長は自身の失職に伴い、12月に行われる伊東市長選挙に立候補する意思を固めたことがわかりました。田久保前市長は学歴詐称問題で市議会から2度にわたって不信任を決議され、先月失職しました。失職に伴う伊東市長選挙は来月7日に告示、14日投票で、田久保前市長は支援者と相談した結果、13日に立候補する意思を固めたということです。来週にも出馬会見を開く予定です。一方で、伊東市は13日、田久保前市長