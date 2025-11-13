【ナイアガラ・オンザレーク＝山本貴徳】米国のルビオ国務長官は１２日、カリブ海などでの米軍による麻薬密輸船への攻撃を巡り、先進７か国（Ｇ７）の一部から寄せられた国際法違反との懸念に対し、「欧州は国際法の定義を決める立場にはない」と反論した。カナダ東部オンタリオ州で開かれたＧ７外相会合後、記者団に語った。ルビオ氏は「米国が国家の安全をどう守るかについても欧州が決める立場には絶対にない」と述べ、不快