お笑いタレントのだいたひかるが12日に自身のアメブロを更新。自身の幼少期の頃の写真を公開した。【映像】だいたひかるの息子（複数カット）この日、だいたは「やっぱり似てるな」というタイトルでブログを更新。「1年前の写真が出てきて、何故か？私の子供の頃の写真が、ドアップにすると…土手ボーイの赤ちゃんの頃に似ているなぁと…とくにオデコが」とつづり、息子に似ているという自身の幼少期の頃の写真を公開した。