メ～テレ（名古屋テレビ） 将棋の藤井聡太六冠が最年少で永世竜王の資格を獲得しました。 今期の竜王戦七番勝負は、藤井聡太六冠に佐々木勇気八段が挑戦しました。 藤井六冠が開幕から3連勝して迎えた第4局は、12日から京都競馬場で行われました。 互いに押し引きが続いて膠着した1日目から一転、対局2日目は攻め合いとなりましたが、佐々木八段が午後6時すぎに投了して藤井六冠が勝利。 タイトルを防衛しました。