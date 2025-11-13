若い世代を中心に広がるネットスラング。これが日常会話で使われると全く理解できない人たちも少なくない。2025年11月13日の情報番組「ひるおび」（TBS系）は、スラングが分かる人と分からない人で盛り上がった。「エアプ」の意味、分かりますかと「知ったかぶり」番組では「裏山」（うらやましいという感情を気軽にネタっぽく表現）、「解像度が高い」（ものごとを細かく深く理解し明確にとらえている状態）などの解説から始まっ