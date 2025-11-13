メ～テレ（名古屋テレビ） 岐阜県が13日、「インフルエンザ注意報」を発表しました。 岐阜県によりますと今月3日から1週間で、県内45の定点医療機関のインフルエンザ患者が1医療機関あたり13.58人となりました。 基準である10人を超えたため、県は「インフルエンザ注意報」を発表しました。 去年より1カ月ほど早い発表です。 この期間、岐阜県内の1校が休校になったほか、8つの施設で学年閉鎖が、21校で学級閉鎖が