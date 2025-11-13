北九州市で13日、車との衝突などによる脱線事故に備えた訓練が行われました。JR九州と警察・消防が連携し、参加者はケガ人の救助や現場復旧に素早く対応するための手順を確認しました。北九州市小倉北区で13日、踏切内で立ち往生した車に列車が衝突し、脱線したという想定で訓練が行われました。事故が起きた際、迅速に対応するための手順を確認することが狙いで、訓練にはJR九州のほか警察や消防などから約300人が参加しました。