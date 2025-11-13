名古屋市内で室外機7台を盗んだ疑いで、24歳の男が逮捕されました。 【写真を見る】エアコン室外機盗んだ疑い 自称･自営業の24歳男を逮捕 容疑者の車から本体や給湯器も見つかる 名古屋 逮捕されたのは、名古屋市緑区の自称・自営業、石川凱斗容疑者24歳です。 警察によりますと石川容疑者はことし9月の早朝、緑区の会社の敷地内からエアコンの室外機7台、約5万円相当を盗んだ疑いがもたれています。 警察の取り調べに対し、石