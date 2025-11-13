ドル指数低下、２１日線を下回る＝ロンドン為替 ロンドン時間に入って、ドル指数が低下に転じている。東京午前の９９．５９１を高値に足元では９９．１８１まで低下。２１日線（９９．２５７）を下回っている。１０月３０日以来のドル安水準になっている。 ドルインデックス＝99.16(-0.34-0.34%)