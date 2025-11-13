日本時間１９時００分にユーロ圏鉱工業生産指数（9月）が発表される。予想および前回値は以下の通り。 鉱工業生産指数（9月）19:00 予想0.7%前回-1.2%（前月比) 予想2.0%前回1.1%（前年比)