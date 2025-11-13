１２日の社会人野球日本選手権決勝を制し、８大会ぶり２度目の優勝を果たしたヤマハ野球部が１３日、浜松市内の本社で社内優勝報告会を行った。約３００人の社員が集まり、大本拓海主将（２８）が優勝旗を手に入場すると、会場は大きな拍手に包まれた。山浦敦社長や申原（のぶはら）直樹監督があいさつを行い、監督や選手に花束が贈られた。決勝の日本生命（大阪、２〇１）戦で先発したエース左腕・佐藤廉投手（２６）は、１１