関東最大級（６００万球）のイルミネーションイベント「さがみ湖イルミリオン」が、首都圏から車で５０分、神奈川県相模原市のアドベンチャーリゾート「さがみ湖ＭＯＲＩＭＯＲＩ」で１１月１５日から２０２６年５月１０日まで開催される。今回の三つある目玉の一つは、株式会社バンダイが展開し、世界中で愛され続けるデジタルペット「たまごっち」とのコラボレーションエリア「さがみ湖で発見！たまごっちのキラキラいるみね