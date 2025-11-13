RIZAPグループは13日、2026年3月期第2四半期連結の決算（4〜9月）を発表した。当期の売上収益は806億円、上期累計営業利益が3年ぶり黒字化となり、前年同月比プラス53億円。また、4年ぶりに第2四半期連結最終利益が黒字化となり、前年同月比でプラス32億円。グループを牽引した「chocoZAP」事業開始以来初の第2四半期単体での最終利益の黒字化となった。【写真】涼しい顔で特技のスクワットを披露したchocoZAPのキャラクター・ち