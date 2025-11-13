「大相撲九州場所・５日目」（１３日、福岡国際センター）横綱豊昇龍が４勝目を挙げた。左を固めた平戸海に右を差されて押し込まれ、まわしを取れなかったが、右にいなしてはたき込んだ。「うまくいかなかったが、何とか勝てて良かった。体の反応は良かった。反省していい相撲を取っていきたい」と中盤戦を見据えた。太刀持ちは、平戸海が対戦相手のため、この日は一門が異なる霧島を指名。「番付が上の方で、霧島関がいいん